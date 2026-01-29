ECONOMIE
Olieprijzen gaan fors omhoog na dreiging Trump tegen Iran

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 16:56
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De olieprijzen zijn donderdag flink gestegen na de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Iran. Hij riep Iran woensdag op zijn socialemediaplatform Truth Social op een nucleaire overeenkomst te sluiten, anders zou het olierijke land volgens hem militaire aanvallen riskeren.
De olieprijzen stegen donderdag tot boven de 5 procent. Die van Brentolie steeg tot meer dan 71 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds september vorig jaar dat Brent de 70 dollar per vat aantikte. De prijs van een vat Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), klom tot ruim 66 dollar.
Trump schreef in zijn bericht dat de "enorme armada" die afstevent op Iran, net als eerder bij Venezuela, "desnoods klaar is, om snel en met geweld, zijn missie te vervullen. Hopelijk komt Iran snel om de tafel om een eerlijke en rechtvaardige deal te sluiten."
