Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

Ooit maakten we schoon met gewone doekjes. Sinds een aantal jaren weten we dat dat veel beter gaat met microvezeldoekjes. Maar welke zijn de beste?

De New York Times - van alle markten thuis - deed een uitvoerige tekst en de twee beste uit de test zijn ook allebei in Nederland te koop.

Volgens de uitgebreide tests zijn de Fixsmith Microfiber Cleaning Cloths de beste keuze voor micravezeeldoekjes. Hier zijn de belangrijkste redenen:

Fixsmith Microfiber Cleaning Cloths

Zeer absorberend - konden 31 eetlepels water opnemen voordat ze lekten, het meest van alle geteste doekjes

Goedkoop - slechts ongeveer €0,63 per doekje wanneer je een pak van 8 koopt

Bleven in goede staat na meerdere wasbeurten, de naden bleven heel

Presteerden goed bij het schoonmaken van vieze items in een kringloopwinkel

Ook een goede optie: MagicFiber Microfiber Cleaning Cloths

Dikker en zacht aanvoelend materiaal dan de andere geteste doekjes

Iets groter formaat van 33x33cm

Presteert vergelijkbaar met de Fixsmith doekjes qua schoonmaakkracht

Wel duurder dan de Fixsmith optie

De Times gaf de voorkeur aan de Fixsmith doekjes vanwege de lage prijs en uitstekende absorptievermogen, terwijl de MagicFiber doekjes een aangenamer aanvoelen hadden, maar duurder waren. Beide worden aanbevolen als de beste microvezeldoekjes voor huishoudelijk gebruik.

Beide merken zijn te koop bij Amazon

Beste getest in Nederlandse test:

1 Clean Dry Droogdoek Set 2 droogdoeken – prijs: € 28,95

2 SEA Microvezeldoekjes – prijs: € 11,89

3 MAUS microvezeldoekjes professional – prijs: €18,95

4 Avalo Microvezeldoekjes – prijs: € 14,95

5 Strex Microvezeldoekjes – prijs: € 14,95

Waarom microvezeldoekjes zo goed schoonmaken

1. Ultrafijne vezels: Microvezeldoekjes zijn gemaakt van extreem dunne vezels, tot wel 100 keer dunner dan een menselijke haar. Deze vezels creëren een enorm oppervlak, waardoor ze veel vuil, stof en vet kunnen opnemen.

2. Gespleten vezels: De meeste microvezeldoekjes hebben gespleten vezels. Dit vergroot het oppervlak nog meer en zorgt voor extra reinigingskracht, met name in kleine hoekjes en kieren.

3. Statische elektriciteit: Microvezeldoekjes genereren een lichte statische elektriciteit wanneer ze over een oppervlak worden bewogen. Deze statische lading trekt stofdeeltjes en vuil aan, waardoor ze effectief worden vastgehouden in de doek.

4. Capillaire werking: De vezels van microvezeldoekjes absorberen vocht en olie heel goed. Hierdoor kunnen ze vuil en vet opnemen zonder te weken.

Schoonmaak zonder chemicaliën: Doordat microvezeldoekjes zo effectief schoonmaken, heb je vaak minder schoonmaakmiddelen nodig. Dit is beter voor het milieu en je gezondheid.