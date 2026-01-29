ECONOMIE
Wereldwijde goudvraag naar record in 2025

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 17:00
anp290126193 1
LONDEN (ANP) - De wereldwijde vraag naar goud is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Dat meldt de World Gold Council (WGC), de brancheorganisatie voor de internationale goudhandel. Volgens de WGC bedroeg de totale vraag vorig jaar 5002 ton. Het is voor het eerst dat de vraag boven de 5000 ton uitkwam.
Met die grote vraag werden ook telkens nieuwe records voor de goudprijs gebroken. Zo steeg de prijs donderdag naar een record van bijna 5600 dollar per troy ounce (31,1 gram). De goudvraag wordt gestuwd door de wereldwijde handelsonrust en geopolitieke onzekerheid, waardoor beleggers zoeken naar veilig geachte investeringen zoals goud. Ook de zwakke dollar speelt een rol.
De totale waarde van de goudvraag in 2025 bedroeg volgens de WGC 555 miljard dollar. Het overgrote deel van die vraag ging naar beleggingen in goud, met een hoeveelheid van 801 ton. Daarnaast ging 1374 ton naar de verkoop van gouden munten en staven. Verder kochten centrale banken voor 863 ton aan goud.
