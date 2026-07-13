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Olieprijzen stijgen na nieuwe aanvallen VS en Iran

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 7:39
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SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen maandagochtend omhoog, nadat de Verenigde Staten en Iran over en weer nieuwe aanvallen hebben uitgevoerd. Beide landen geven ook tegenstrijdige verklaringen af over de vraag of de Straat van Hormuz open is voor de scheepvaart.
De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 4,5 procent tot 74,62 dollar. Brentolie werd ook 4,5 procent duurder, op 79,41 dollar per vat. Het oplaaiende geweld tussen de VS en Iran zorgde vorige week al voor een stijging van de olieprijzen, waardoor de prijzen aan de pomp ook verder opliepen.
Iran zei zondagavond dat de Straat van Hormuz is afgesloten. Het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM) stelde daarentegen dat de belangrijke zeestraat open is voor scheepvaart. De waterweg is vanaf het uitbreken van de Iranoorlog deel van het conflict en de afsluitingen hebben de brandstofmarkt flink verstoord.
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