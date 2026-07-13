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Stichting start massaclaim tegen achterafbetaaldienst Klarna

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 7:51
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OEGSTGEEST (ANP) - De Stichting Massaschade & Consument (SMC) is een massaclaim tegen de betaaldienst Klarna gestart. De stichting stelt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen.
Voorzitter Lucia Melcherts van SMC stelt dat de achteraf betaaldiensten van Klarna "feitelijk gewoon een lening" zijn, waarvoor strenge regels gelden. Maar het bedrijf zou zich daar volgens de stichting niet aan houden. "Met Klarna kunnen mensen te maken krijgen met onbedoelde extra kosten en kunnen ze zelfs in de financiële problemen komen", zegt ze.
SMC eist dat de betaaldienst de "onterechte" kosten terugbetaalt aan consumenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. De stichting schat dat het in totaal om meer dan 500 miljoen euro aan terugbetalingen gaat.
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