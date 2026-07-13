Winbledonwinnaar krijgt acht jeer zoveel als TOUR-winnaar

Wimbledon betaalt zijn winnaar een veelvoud van wat de Tour de France oplevert. Volgens. De tennis-kampioen ongeveer acht keer zoveel prijzengeld als de Tour-winnaar, terwijl ook de verliezer van de Wimbledon-finale nog altijd 2,1 miljoen euro mee naar huis neemt. Daarmee staat één avond op het Centre Court financieel ver boven drie weken afzien door Frankrijk

Dat verschil zet de verhoudingen in de topsport scherp neer. Wielrennen geldt als een van de zwaarste sporten ter wereld, met renners die dagelijks urenlang in weer en wind koersen, maar tennis blijkt commercieel en qua prijzengeld op een heel ander niveau te opereren. De vraag dringt zich op of zo’n kloof nog uit te leggen is aan fans en sporters: is het logisch dat een grandslamfinale zo veel beter wordt beloond dan het winnen van de grootste wielerkoers ter wereld, of wordt het tijd om het prijzengeld in de sport eerlijker te verdelen?