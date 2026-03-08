ECONOMIE
Olieproductie in Irak stort 60 procent in door Iran-oorlog

zondag, 08 maart 2026 om 14:47
BAGDAD (ANP) - De olieproductie in Irak is met ongeveer 60 procent ingestort omdat door de Iran-oorlog te weinig tankers beschikbaar zijn om de ruwe olie te verschepen. Het belangrijke olieland produceert nu nog ongeveer 1,7 tot 1,8 miljoen vaten olie per dag, tegenover ongeveer 4,3 miljoen vaten per dag voor het begin van het conflict.
Dat zeggen bronnen die bekend zijn met de situatie tegen persbureau Bloomberg. Irak was het eerste grote olieproducerende land in de Golfregio dat zijn productie moest verlagen door de oorlog. Later volgden ook de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit.
Door de oorlog is de Straat van Hormuz zo goed als gesloten geraakt, waardoor er steeds minder tankers beschikbaar zijn om olie uit de regio te exporteren. Door het tekort aan schepen moeten producenten hun olie opslaan, terwijl de beschikbare opslagruimte snel vol raakt.
De olieprijzen zijn sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran hard gestegen. Afgelopen week ging het om de grootste prijsstijging in een week sinds 2022, toen de energiemarkten werden opgeschud door de Russische inval in Oekraïne. Oliedeskundigen verwachten dat de olieprijzen komende week verder stijgen. Als gevolg hiervan zullen de prijzen aan de pomp in Nederland waarschijnlijk ook verder omhooggaan.
