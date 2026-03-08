Voorzitter Arabische Liga hekelt Iraanse aanvallen op lidstaten

CAÏRO (ANP/AFP) - De secretaris-generaal van de Arabische Liga, Ahmed Aboul Gheit, heeft de Iraanse aanvallen op lidstaten van de Liga "roekeloos" genoemd. De 22-koppige Liga, bestaande uit onder meer Egypte, Libanon, Saudi-Arabië en Qatar, is zondag in spoedzitting bijeengekomen vanwege het opgelopen geweld in het Midden-Oosten.

In een videoboodschap sprak Aboul Gheit lidstaten toe en riep Iran, dat geen deel uitmaakt van de Liga, op de "grove strategische fout" terug te draaien. Daarmee doelde Aboul Gheit op de Iraanse vergeldingsaanvallen op Liga-staten die toestaan dat de VS militaire bases hebben op hun grondgebied. Aboul Gheit onderstreepte dat de Iraanse aanvallen "onder geen enkel voorwendsel of excuus kunnen worden gelegitimeerd".

Hij voegde eraan toe dat de Arabische landen "geen deel uitmaken van de oorlog" en dat zij terdege duidelijk hebben gemaakt dat hun grondgebied of luchtruim niet mag worden gebruikt voor het uitvoeren van Amerikaanse dan wel Israëlische aanvallen op Iran.