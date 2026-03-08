ECONOMIE
Beune klimt naar derde plaats na zege op 1500 m op WK allround

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 14:24
HEERENVEEN (ANP) - Joy Beune is bij de WK allround in Heerenveen opgeklommen naar de derde plaats. De 25-jarige titelverdedigster versloeg in een rechtstreeks duel met een tijd van 1.53,19 landgenote Marijke Groenewoud op de 1500 meter en passeerde haar in het klassement. Ze was ook sneller dan Miho Takagi en Ragne Wiklund.
Takagi werd tweede in 1.53,48 en Wiklund derde in 1.53,83. Groenewoud kwam tot de vierde tijd van 1.53,84 en was daarmee nipt sneller dan olympisch kampioene Antoinette Rijpma-de Jong (1.53,86). Ze staat vierde en blijft Rijpma-de Jong ook in het klassement voor.
De schaatssters sluiten het WK allround later zondag af met de 5000 meter.
Takagi gaat de afsluitende 5000 meter in met een voorsprong van 1,17 seconde op Wiklund. Beune moet 5,48 seconden goedmaken op de Japanse en Groenewoud 6,94 seconden. De achterstand van Rijpma-de Jong, de regerend Europees kampioene allround, is 9,42 seconden.
