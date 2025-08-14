ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olijfolie en fictieboeken goedkoper geworden, merkt econoom ING

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 17:46
anp140825161 1
AMSTERDAM (ANP) - Hoewel het algehele prijspeil in Nederland nog steeds oploopt, zijn er ook veel producten die dalen in prijs. Daarop wijst een econoom van ING in een analyse van de eerder deze maand verschenen inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vooral olijfolie, fictieboeken en beeld- en geluidsdragers werden goedkoper. Maar consumenten profiteerden volgens ING-econoom Marcel Klok het meest van de gedaalde prijzen van benzine, internationale vluchten en mobiele-telefoondiensten. De lagere prijzen zijn onder meer te danken aan technologische ontwikkeling, aangepaste handelsafspraken en een waardestijging van de euro, geeft hij aan.
Over de hele linie gingen de prijzen in juli wel omhoog. Het CBS becijferde de inflatie op 2,9 procent. Daarmee was de prijstoename iets minder sterk dan in juni, toen de prijzen nog 3,1 procent hoger lagen dan in dezelfde maand vorig jaar. Klok vindt dat de prijsstijging in Nederland relatief nog wel "aan de hoge kant" is.
Vorig artikel

Politieonderzoek bij parkeerplaats Almere in zaak vermiste vrouw

Volgend artikel

Lichaam gevonden in Almere, vermoedelijk vermiste Syrische vrouw

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om