Olijfolie en fictieboeken goedkoper geworden, merkt econoom ING

AMSTERDAM (ANP) - Hoewel het algehele prijspeil in Nederland nog steeds oploopt, zijn er ook veel producten die dalen in prijs. Daarop wijst een econoom van ING in een analyse van de eerder deze maand verschenen inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral olijfolie, fictieboeken en beeld- en geluidsdragers werden goedkoper. Maar consumenten profiteerden volgens ING-econoom Marcel Klok het meest van de gedaalde prijzen van benzine, internationale vluchten en mobiele-telefoondiensten. De lagere prijzen zijn onder meer te danken aan technologische ontwikkeling, aangepaste handelsafspraken en een waardestijging van de euro, geeft hij aan.

Over de hele linie gingen de prijzen in juli wel omhoog. Het CBS becijferde de inflatie op 2,9 procent. Daarmee was de prijstoename iets minder sterk dan in juni, toen de prijzen nog 3,1 procent hoger lagen dan in dezelfde maand vorig jaar. Klok vindt dat de prijsstijging in Nederland relatief nog wel "aan de hoge kant" is.