Oracle hard onderuit op negatief Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Oracle ging donderdag hard omlaag op de beurzen in New York. De grote producent van bedrijfssoftware kwam met tegenvallende resultaten over het afgelopen kwartaal. Oracle is een belangrijke speler met clouddiensten voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en doet ook omvangrijke investeringen in AI-infrastructuur. Het bedrijf gaf daarbij aan dat de jaarlijkse uitgaven aan AI met 15 miljard dollar zullen stijgen ten opzichte van eerdere verwachtingen.

Beleggers maken zich zorgen of Oracle de hoge uitgaven aan AI-datacenters en andere apparatuur wel kan terugverdienen. Het aandeel werd ruim 14 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 48.331 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 6864 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 23.469 punten.