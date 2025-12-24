OM deelt forse boetes uit in grote fraudezaak

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft forse boetes uitgedeeld aan betrokkenen bij een grote fraudezaak. Er is voor 3,4 miljoen euro aan boetes opgelegd aan vier personen en drie bedrijven. Daarnaast wordt ruim 82 miljoen euro aan crimineel verkregen vermogen afgepakt.

Volgens het OM zijn Nederlandse bedrijven gebruikt om wereldwijd goederen en diensten in te kopen voor projecten van een buitenlandse multinational. Daarbij gebruikten ze ook valse, geantedateerde contracten om geldstromen naar onder meer Zwitserse bankrekeningen te verhullen. Dat gebeurde tussen 2006 en 2009.

Het OM noemt het "extra ernstig" dat de betrokkenen, van wie de namen niet naar buiten zijn gebracht, doordacht te werk gingen.

Besloten is de zaak buiten de rechter om af te handelen met strafbeschikkingen. Volgens het OM dateren de feiten van lang geleden. De hoofdverdachten zijn inmiddels op leeftijd; sommigen kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Ook zijn enkelen inmiddels overleden.