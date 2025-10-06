Omgevingsdienst ziet fors hogere uitstoot Tata Steel in 2024

ZAANDAM/IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel in IJmuiden heeft vorig jaar van meerdere stoffen significant meer uitgestoten dan in de jaren ervoor. Dat is de beoordeling van het elektronisch milieujaarverslag van het staalbedrijf door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Die heeft het bedrijf gevraagd een verklaring te geven voor de gerapporteerde toenames.

De Omgevingsdienst voert sinds 2024 vaker eigen metingen uit, wat een van de oorzaken kan zijn voor de hogere uitstoot. De dienst had eerder al gemeld dat er stoffen waren gemeten die Tata Steel zelf niet eerder had gemeten of gerapporteerd. Ook meet de Omgevingsdienst op meer plaatsen en op andere manieren dan het staalbedrijf zelf.

Tata Steel heeft deze metingen op aandringen van de Omgevingsdienst meegenomen in het jaarverslag. Het bedrijf rapporteert daarin over stoffen als stikstofoxide, zwaveldioxide en zware metalen. Onder meer de uitstoot van benzeen, lood, nikkel en zink is aanzienlijk toegenomen.

2 Miljard

De omgevingsdienst zegt door de extra controlemetingen een steeds beter beeld te krijgen van de werkelijke uitstoot van Tata Steel. Dat maakt het mogelijk gerichter toezicht te houden en te handhaven, om zo de uitstoot en overlast in het IJmondgebied terug te dringen. De dienst heeft tal van dwangsommen opgelegd aan Tata Steel, onder meer vanwege de uitstoot van giftige gassen door kooksgasfabriek 2. OD NZKG heeft Tata opgedragen een plan van aanpak op te stellen.

De overheid en Tata Steel sloten vorige week een intentieovereenkomst die moet leiden tot bindende afspraken over minder uitstoot en een duurzamere staalproductie. De overheid is bereid daar 2 miljard euro in te steken.

De stichting Frisse Wind, die strijdt voor een schone IJmond, stelt naar aanleiding van het milieujaarrapport dat er zonder handhaving niets verandert. "Omwonenden blijven met hun gezondheid de prijs betalen."