Schoof krijgt hoge onderscheiding tijdens bezoek aan Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft bij een bezoek aan Oekraïne van Volodymyr Zelensky een hoge onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor het met Rusland in oorlog verkerende land. Net als zijn voorganger Mark Rutte behoort hij nu tot de Orde van Prins Jaroslav de Wijze in de eerste klasse.

In een X-bericht van de Oekraïense president is te zien dat hij en Schoof in Kyiv kransen leggen bij een eremuur met foto's van de gevallen soldaten.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie bedankte Zelensky Schoof dat hij aan de zijde van Oekraïne is blijven staan. Hij benoemde dat Nederland een belangrijke donor is van Oekraïne, zowel qua humanitaire als militaire steun.

Het is de tweede keer dat Schoof als minister-president een bezoek brengt aan Oekraïne.