ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teheran arresteert 466 mensen om zaaien van onrust

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 11:28
TEHERAN (ANP/RTR) - In Iran zijn meer dan vierhonderd arrestaties verricht voor het ondermijnen van de nationale veiligheid, melden Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om de grootste actie sinds het uitbreken van de oorlog met de VS en Israël. De 466 arrestanten zouden illegale uitingen hebben gedaan op internet, met als doel het veroorzaken van instabiliteit in het land.
Iran News Update schrijft dat de voorbije dagen grote groepen burgers zijn opgepakt voor het vermeende "samenwerken met vijandige entiteiten" of zaken als het bekritiseren van het regime of filmen van verboden plekken. Afgelopen week claimde Teheran nog tientallen burgers te hebben geïdentificeerd die gelieerd zouden zijn aan Israël en in die hoedanigheid de protesten tegen de regering in januari zouden hebben aangewakkerd.
In februari vroegen VN-experts Teheran nog om transparantie rond het lot van arrestanten in Iran. Sommigen zijn geëxecuteerd, velen krijgen geen eerlijk proces.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading