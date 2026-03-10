Omzet zakelijke dienstverlening stijgt 3,6 procent in 2025

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de zakelijke dienstverlening is in 2025 met 3,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal lag de omzet 4,5 procent hoger dan in dezelfde periode in 2024. De prijzen in de zakelijke dienstverlening waren hoger dan een jaar eerder, wat bijdroeg aan de omzetgroei in de sector.

De omzet nam in alle branches binnen de zakelijke dienstverlening toe. De sterkste groei was in het vierde kwartaal te zien bij de rechtskundige dienstverlening, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Daar steeg de omzet met 9,1 procent. Over heel 2025 groeide deze branche met 8,5 procent, de grootste stijging van alle sectoren.

Ook ingenieurs en reisbureaus boekten meer omzet. Sinds de coronapandemie groeit die laatste sector elk kwartaal. De uitzend- en reclamebranche was een van de weinige sectoren waar de omzet over heel 2025 licht daalde.

Prijzen voor diensten binnen de zakelijke dienstverlening waren in het vierde kwartaal hoger dan een jaar eerder. Vooral schoonmaakbedrijven verhoogden hun prijzen. Diensten van accountants, boekhouders, IT-dienstverleners en belastingadviseurs werden ook duurder. De prijsstijging bij adviesbureaus was het kleinst.