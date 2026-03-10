ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël voert nieuwe aanvallen uit op zuiden en oosten van Libanon

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 6:18
anp100326035 1
BEIROET (ANP/AFP) - Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw Libanon aangevallen, melden Libanese staatsmedia. Het gaat om luchtaanvallen in het zuiden en oosten van Libanon.
"Gevechtsvliegtuigen van de vijand hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op de plaatsen Almajadel, Shaqra en Srifa," aldus het Libanese persbureau NNA. Ook de Bekaavallei werd getroffen.
Uit wraak voor de moord op ayatollah Khamenei vuurde Hezbollah, een bondgenoot van Iran, vorige week raketten af op Israël. Israël reageerde met hevige luchtaanvallen op het zuiden van Libanon en de hoofdstad Beiroet. Maandag meldde Libanon dat er 486 doden zijn gevallen bij de Israëlische aanvallen. 1313 mensen raakten gewond.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

generated-image (5)

Waarom we van de verkeerde dieren houden

Loading