Israël voert nieuwe aanvallen uit op zuiden en oosten van Libanon

BEIROET (ANP/AFP) - Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw Libanon aangevallen, melden Libanese staatsmedia. Het gaat om luchtaanvallen in het zuiden en oosten van Libanon.

"Gevechtsvliegtuigen van de vijand hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op de plaatsen Almajadel, Shaqra en Srifa," aldus het Libanese persbureau NNA. Ook de Bekaavallei werd getroffen.

Uit wraak voor de moord op ayatollah Khamenei vuurde Hezbollah, een bondgenoot van Iran, vorige week raketten af op Israël. Israël reageerde met hevige luchtaanvallen op het zuiden van Libanon en de hoofdstad Beiroet. Maandag meldde Libanon dat er 486 doden zijn gevallen bij de Israëlische aanvallen. 1313 mensen raakten gewond.