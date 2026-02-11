ECONOMIE
Omzetgroei moederbedrijf Albert Heijn afgeremd door zwakke dollar

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 8:16

ZAANDAM (ANP) - Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar flink last gehad van de gedaalde waarde van de dollar. De omzet groeide met minder dan 1 procent door nadelige valutaeffecten.
Zonder ongunstige wisselkoersen zou dat een stijging van 6,1 procent zijn geweest, tot 23,5 miljard euro. De Verenigde Staten vormen de grootste afzetmarkt voor Ahold Delhaize, goed voor bijna 60 procent van de totale omzet.
De groei in het vierde kwartaal werd vooral gedreven door de Europese activiteiten, met een plus van bijna 11 procent. In de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize ketens heeft zoals Food Lion, Giant en Stop & Shop, stegen de verkopen met maar 2,5 procent.
In het afgelopen kwartaal werd de omzetgroei ook gedrukt door het stoppen met de verkoop van tabak in België en slechte weersomstandigheden in de VS. De operationele winst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize groeide tot 899 miljoen euro.
