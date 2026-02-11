ECONOMIE
VK verdubbelt aantal militairen in Noorwegen

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 8:44
LONDEN (ANP) - Het aantal Britse militairen dat in Noorwegen is gelegerd, wordt verdubbeld. Binnen drie jaar moeten het er niet langer 1000, maar 2000 zijn, kondigt defensieminister John Healey deze woensdag nog aan.
Noorwegen grenst in het noorden aan Rusland. Het land houdt rekening met een Russische inval, zei legerchef Eirik Kristoffersen dinsdag nog. Rusland zou kunnen streven naar een ruimere buffer voor het cruciale deel van zijn kernmacht niet ver van de Noorse grens. Bovendien ligt Noorwegen aan de vaarwegen van de Russische marine naar open zee.
Naast de versterkingen voor Noorwegen gaat het Verenigd Koninkrijk ook "een essentieel deel" uitmaken van de NAVO-missie die het Noordpoolgebied moet gaan beschermen, zegt Healey. De NAVO presenteert die Arctic Sentry-missie naar verwachting woensdagmiddag. De missie zou onder meer patrouilles en militaire oefeningen in Groenland en het poolgebied omvatten. In september volgen ook oefeningen in een verband van Noord-Europese landen.
