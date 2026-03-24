Oud-burgemeester Aboutaleb verkenner in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Ahmed Aboutaleb, voormalig burgemeester van Rotterdam, gaat als verkenner aan de slag in Den Haag. Hij moet kijken of er een coalitie kan worden gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week.

Hart voor Den Haag, de partij van oud-wethouder Richard de Mos, heeft Aboutaleb gevraagd. De partij noemt de keuze weloverwogen. "Hij is gezaghebbend, beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en staat bekend om zijn verbindend vermogen", aldus de partij. Die wijst erop dat hij als burgemeester veel heeft samengewerkt met de lokale partij Leefbaar Rotterdam.

Hart voor Den Haag bleef de grootste partij van de stad, met 16 van de 45 raadszetels. Met de 8 zetels van D66 erbij zou een meerderheidscoalitie kunnen worden gevormd. De Mos zou ook kunnen samenwerken met GroenLinks-PvdA, de partij van Aboutaleb. Die fractie kreeg 7 raadszetels.