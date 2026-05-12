Sinner met 31e masterszege op rij naar kwartfinale in Rome

ROME (ANP) - Jannik Sinner heeft de kwartfinales van het masterstoernooi van Rome bereikt. De als eerste geplaatste Italiaan versloeg in twee sets zijn landgenoot Andrea Pellegrino: 6-2 6-3.

Het is de 31e zege op rij van Sinner op een masterstoernooi. De nummer 1 van de wereldranglijst won dit jaar achtereenvolgens de masterstoernooien van Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid. Met de 31 overwinningen op rij evenaart hij het record van Novak Djokovic. De Serviër won in 2011 31 keer op rij op masterstoernooien.

Sinner neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Andrej Roeblev en Nikoloz Basilashvili uit Georgië.