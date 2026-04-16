Onderzoek: aantal gokaccounts en verliezen per speler nemen toe

Economie
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 12:07
anp160426121 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal gokaccounts waarmee per maand legaal wordt gespeeld is opnieuw gestegen. Ook nam het verlies per speler in de afgelopen periode iets toe. Dat meldt de Kansspelautoriteit (Ksa) in de monitoringsrapportage voorjaar 2026.
In de tweede helft van 2025 werd er gemiddeld met 1,38 miljoen accounts per maand gegokt. De stijging wordt volgens de autoriteit vooral veroorzaakt door wetgeving rond stortingslimieten. Als spelers stortingslimieten overschrijden, moeten zij meer informatie delen. Om dat te voorkomen, gebruiken spelers volgens de Ksa meerdere accounts. Het aantal spelers ligt volgens de Ksa dan ook veel lager dan het aantal accounts, op ongeveer 500.000.
Het verlies van de gemiddelde speler is in de tweede helft van 2025 wel weer iets toegenomen. In die periode was het 124 euro per maand, rekening houdend met het feit dat spelers met meerdere accounts actief zijn. De Ksa vermoedt dat spelers bij illegale partijen veel hogere verliezen lijden dan bij legale partijen, omdat ze minder of helemaal niet worden beschermd.
intro-1775113808

1st-time

us_debt_trend

147987196_m

254699561_m

shutterstock_2674414387

