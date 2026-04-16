Linkse oppositieleider Zuid-Afrika veroordeeld voor wapenbezit

EAST-LONDON (ANP/RTR) - De extreemlinkse Zuid-Afrikaanse oppositieleider Julius Malema is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens wapenbezit en het publiekelijk afvuren van een vuurwapen. De leider van de Economic Freedom Fighters (EFF) wil volgens zijn advocaten in hoger beroep.

Op een politieke bijeenkomst van de EFF in 2018 vuurde de partijleider demonstratief een vuurwapen af. De rechter in de kustplaats East London rekende hem zwaar aan dat hij als politicus opzettelijk de wapenwet overtrad.

De EFF is voortgekomen uit de jeugdbeweging van het regerende Afrikaans Nationaal Congres. De EFF stelt dat het economische systeem de zwarte meerderheid achterstelt en wil radicale hervormingen die volgens tegenstanders racistisch zijn tegen de witte bevolking. Het is de vierde partij van Zuid-Afrika. Malema is meerdere keren vervolgd door justitie en al twee keer veroordeeld wegens het aanzetten tot haat.