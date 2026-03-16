Onderzoek: bedrijventerreinen slecht voorbereid op wateroverlast

DEN HAAG (ANP) - De meeste bedrijventerreinen in Nederland zijn slecht voorbereid op wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Dat meldt Werklandschappen van de Toekomst, een landelijk programma dat bedrijventerreinen helpt verduurzamen. Volgens een analyse van alle 3713 bedrijventerreinen bevat 70 procent veel gebouwen die kwetsbaar zijn bij extreme regenbuien. Daarbij kan wateroverlast leiden tot schade aan gebouwen en verstoring van belangrijke infrastructuur.

Het is voor het eerst dat alle bedrijventerreinen in Nederland zijn onderzocht op klimaat, gezondheid en biodiversiteit, aldus Werklandschappen van de Toekomst. Het programma is een initiatief van IVN Natuureducatie, dat mede mogelijk is gemaakt door het Nationaal Groeifonds.

"Bijna een derde van de Nederlanders werkt er, en ze zijn goed voor zo'n 40 procent van ons nationaal inkomen", aldus Daphne Teeling, programmacoördinator van Werklandschappen van de Toekomst. "Als we ons land voorbereiden op klimaatverandering, mogen we de ruim 3700 bedrijventerreinen dus niet over het hoofd zien."