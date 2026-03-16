Onderzoek: bedrijventerreinen slecht voorbereid op wateroverlast

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 8:01
DEN HAAG (ANP) - De meeste bedrijventerreinen in Nederland zijn slecht voorbereid op wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Dat meldt Werklandschappen van de Toekomst, een landelijk programma dat bedrijventerreinen helpt verduurzamen. Volgens een analyse van alle 3713 bedrijventerreinen bevat 70 procent veel gebouwen die kwetsbaar zijn bij extreme regenbuien. Daarbij kan wateroverlast leiden tot schade aan gebouwen en verstoring van belangrijke infrastructuur.
Het is voor het eerst dat alle bedrijventerreinen in Nederland zijn onderzocht op klimaat, gezondheid en biodiversiteit, aldus Werklandschappen van de Toekomst. Het programma is een initiatief van IVN Natuureducatie, dat mede mogelijk is gemaakt door het Nationaal Groeifonds.
"Bijna een derde van de Nederlanders werkt er, en ze zijn goed voor zo'n 40 procent van ons nationaal inkomen", aldus Daphne Teeling, programmacoördinator van Werklandschappen van de Toekomst. "Als we ons land voorbereiden op klimaatverandering, mogen we de ruim 3700 bedrijventerreinen dus niet over het hoofd zien."
Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

Epstein leverde minister Mandelson illegale kalmeringsmiddelen en regelde Botox

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

