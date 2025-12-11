Kabinet besteedt 750.000 euro aan Holocaustles middelbare school

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet trekt 750.000 euro uit voor Holocausteducatie op middelbare scholen. Dat schrijven VVD-staatssecretarissen Judith Tielen (Jeugd), Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) en Koen Becking (Funderend Onderwijs) en Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner. Met het geld kunnen scholen bijvoorbeeld leerlingen meenemen naar musea of voorstellingen.

Het budget wordt vanaf 1 januari verdeeld onder scholen die gebruikmaken van de cultuurkaart van Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Het ministerie van Onderwijs concludeert uit een peiling dat scholen wel activiteiten willen organiseren om aandacht te vragen voor de Holocaust, maar dat dit vaak te veel tijd en geld kost. Die belemmeringen hoopt het kabinet weg te nemen door het CJP erbij te betrekken. Ook vervoerskosten mogen worden betaald met dit geld.