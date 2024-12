Onderzoek: derde ondernemers verwacht hinder uitstootvrije zones

ZAANDAM (ANP) - Meer dan een derde van de ondernemers (34 procent) verwacht problemen met hun bedrijfsvoering door de invoering van zero-emissiezones in veertien grote steden volgend jaar, komt naar voren uit een onderzoek van leaseconcern Ayvens. Dit is het bedrijf dat eerst ALD heette en vorig jaar het Nederlandse LeasePlan overnam. Het onderzoek is uitgevoerd onder ongeveer vierhonderd ondernemers en bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent het verduurzamen van stadslogistiek ziet "als een uitdaging". "Hoewel veruit de meesten de zero-emissiezones niet als hinderlijk beschouwen voor hun bedrijfsvoering, bestaan er wel zorgen", stelt Ayvens. Volgens de leasemaatschappij kunnen bedrijven die in elektrische busjes investeerden, moeilijk concurreren met bedrijven die deze duurzaamheidskosten niet hebben gemaakt. Daarbij zien bedrijven volgens de maatschappij ook de voordelen van elektrisch rijden.