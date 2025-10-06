Aantal asielzoekers Ter Apel blijft tijdens weekeinde onder 1900

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel is tijdens het weekeinde vrij stabiel gebleven. De bezetting bleef onder de 1900, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Begin vorige week sliepen ongeveer 2100 mensen in Ter Apel, het hoogste aantal in bijna een jaar tijd. Door honderden asielzoekers over te plaatsen naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties lukte het om de bezetting terug te brengen tot 1884 mensen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Tijdens het weekeinde zakte dat aantal verder. In de nacht van zaterdag op zondag overnachtten 1808 mensen in het aanmeldcentrum, het laagste aantal sinds 11 augustus. In de nacht van zondag op maandag was het aantal iets hoger, maar ruim onder de limiet van 2000 mensen.

Als het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum uitkomt boven de grens van 2000 mensen, moet het COA een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen aan de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt. De teller over de afgelopen maand staat op 700.000 euro. Het maximale totaalbedrag is 5 miljoen euro.