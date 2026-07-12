ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse doden door Israëlische aanvallen in Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 17:46
anp120726112 1
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker zes mensen gedood, onder wie een 9-jarig meisje. Dat meldden Palestijnse hulpdiensten. Het meisje kwam om het leven door Israëlisch vuur dat gericht was op het vluchtelingenkamp Al-Bureij, in het hart van de kuststrook. Het Israëlische leger zei niet op de hoogte te zijn van het incident.
Bij een Israëlische droneaanval in Gaza-Stad vielen volgens de hulpdiensten vier doden. Volgens de civiele bescherming was de aanval gericht op een werkplaats voor metaalbewerking in een zuidelijke wijk van Gaza-Stad. Het Israëlische leger bevestigde een aanval te hebben uitgevoerd op "terroristische infrastructuur", maar gaf geen nadere details.
Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren in Gaza. Sindsdien meldde het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook ongeveer 1100 doden, een cijfer dat de Verenigde Naties betrouwbaar achten. In dezelfde periode meldde Israël de dood van vijf Israëlische soldaten en een Israëlische huurling.
loading

POPULAIR NIEUWS

192329751_m

Wie als AOW’er gaat samenwonen, levert bijna 500 euro per maand in. Samenwoonboete houdt duizenden senioren gevangen in een te grote of ongeschikte woning.

158305867_m

Zo gigantisch duur is het om heen en weer naar Zuid-Frankrijk te rijden

shutterstock_1152224273

De 10 duurste Europese autotunnels voor personenauto's — enkele rit

163529693_m

Dit is wat echt slimme mensen gemeen hebben

191752948_m

Plassen in de zee is oké: vies idee, maar meestal geen probleem

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

Loading