Palestijnse doden door Israëlische aanvallen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag zeker zes mensen gedood, onder wie een 9-jarig meisje. Dat meldden Palestijnse hulpdiensten. Het meisje kwam om het leven door Israëlisch vuur dat gericht was op het vluchtelingenkamp Al-Bureij, in het hart van de kuststrook. Het Israëlische leger zei niet op de hoogte te zijn van het incident.

Bij een Israëlische droneaanval in Gaza-Stad vielen volgens de hulpdiensten vier doden. Volgens de civiele bescherming was de aanval gericht op een werkplaats voor metaalbewerking in een zuidelijke wijk van Gaza-Stad. Het Israëlische leger bevestigde een aanval te hebben uitgevoerd op "terroristische infrastructuur", maar gaf geen nadere details.

Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren in Gaza. Sindsdien meldde het ministerie van Volksgezondheid in de Gazastrook ongeveer 1100 doden, een cijfer dat de Verenigde Naties betrouwbaar achten. In dezelfde periode meldde Israël de dood van vijf Israëlische soldaten en een Israëlische huurling.