Van der Poel had 'eindelijk de benen' voor ritzege in Tour

USSEL (ANP) - Mathieu van der Poel had juist in de vanwege hitte ingekorte negende etappe van de Tour de France "eindelijk de benen" om voor een etappezege te gaan. Na een lange vlucht sprintte de 31-jarige Nederlander naar zijn derde ritzege in de Tour van zijn carrière. "Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen, toen ik zelfs van makkelijkere etappes moeizaam herstelde. Het was geen geweldige eerste week voor het team, maar ik ben heel blij dat we de eerste rustdag ingaan met een zege", aldus de renner van Alpecin-Premier Tech.

Van der Poel liet zich zaterdag al zien als sterke sprintvoorbereider voor ploeggenoot Jasper Philipsen, maar de tienvoudig ritwinnaar kon het niet afmaken. "Zoals altijd bleven we rustig. We bleven geloven dat we het konden omdraaien. Misschien niet vandaag al, in de tweede of derde week had ook gekund. Misschien was dit een eenmalig feestje, maar in ieder geval wel een mooie", zei Van der Poel in zijn flashinterview.

Van der Poel reed ongeveer 80 kilometer in de kopgroep en bleef in de finale met drie anderen nipt het aanstormende peloton voor. "Het was een superzware dag. Ik had aan het eind ook al best veel energie verspeeld om de kopgroep in leven te houden. Het was ook een moeilijk parcours voor de kopgroep vanwege de tegenwind. Maar we vochten ervoor en ik ben blij dat ik het kon afmaken."

De oud-wereldkampioen benaderde zondag zijn topniveau. "Zeker. Ik heb nog niet vaak ritten gewonnen met zoveel hoogtemeters, dus deze is wel speciaal", zei Van der Poel tegen de NOS.