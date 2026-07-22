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Onderzoek: ruime meerderheid AOW'ers ervaart koopkrachtverlies

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 11:01
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DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van de AOW'ers heeft het gevoel dat de koopkracht het afgelopen jaar is verslechterd, meldt seniorenplatform AOW.nu. Van de 10.339 ondervraagde AOW-gerechtigden ervaart volgens het platform 85 procent dat ze ondanks stijgingen van de AOW minder te besteden hebben dan voorheen door de stijgende kosten van het dagelijks leven.
Volgens de deelnemers zijn het vooral de vaste en dagelijkse uitgaven die de ervaren koopkracht onder druk zetten. Zo noemt 91 procent de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Daarnaast worden ook zorgkosten, brandstof en vervoer, energie en gemeentelijke belastingen door een grote meerderheid genoemd.
De gestegen kosten hebben ook gevolgen voor het dagelijks leven van veel senioren. Ruim de helft van de AOW'ers geeft aan te bezuinigen op vakanties. Ook wordt vaker bespaard op energie, kleding en boodschappen. Daarnaast blijkt dat veel ouderen aankopen of activiteiten uitstellen, omdat zij eerst zekerheid willen over hun maandelijkse uitgaven.
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