Op vakantie, in de file of gewoon op weg naar de supermarkt: opeens gloeit er een symbooltje op achter het stuur. De meeste automobilisten kijken er kort naar, halen hun schouders op en rijden door. Bij de meeste lampjes kan dat ook. Bij één niet.

Het rode oliedruklampje — herkenbaar aan het kleine oliekannetje, meestal met een druppel eronder — is het meest onderschatte signaal op het dashboard. Wie het negeert, hoort binnen enkele minuten iets tikken onder de motorkap. Kort daarna volgt een klap. En daarna is de motor onherstelbaar beschadigd.

Waarom juist dit lampje anders is

Olie is voor een motor wat bloed is voor het lichaam: het smeert de bewegende delen, koelt ze en houdt de wrijving in toom. Als de oliedruk wegvalt, draaien de zuigers, drijfstangen en lagers plotseling metaal-op-metaal. Fabrikanten en autotechnici zijn er eenduidig over: binnen minuten kan de motor vastlopen. Reparatie betekent in de regel een complete motorrevisie of een gebruikte motor, met rekeningen die al snel oplopen tot boven de vierduizend euro.

Andere rode lampjes zijn ook serieus — de rem, de accu, de motortemperatuur — maar geven vaak nog enige marge. Bij oliedruk is er geen marge. Het is het enige lampje waarbij de vuistregel niet "zo snel mogelijk naar de garage" luidt, maar: stop, nu, hier.

Rood is niet hetzelfde als oranje

Verwarring ligt op de loer, want er bestaat ook een oranje of geel olielampje. Dat betekent iets heel anders: het oliepeil is laag, maar de druk is nog op orde. In dat geval kun je nog voorzichtig doorrijden naar een tankstation of garage om olie bij te vullen. Rood betekent: de druk zelf is weggevallen. Dat is de acute situatie.

Ook goed om te weten: bij het starten van de auto brandt het olielampje een paar seconden mee. Dat is normaal — de motor bouwt eerst druk op. Blijft het branden zodra de motor loopt, dan is er iets mis.

Wat je moet doen

De ANWB en autofabrikanten hanteren nagenoeg hetzelfde protocol. Rij niet die laatste kilometer naar huis. Rij niet naar de eerstvolgende afrit. Zet de auto zo snel mogelijk veilig aan de kant — vluchtstrook, berm, parkeerhaven — en schakel de motor uit. Wacht een paar minuten zodat de olie terugzakt in het carter en controleer met de peilstok het oliepeil.

Is het peil zichtbaar laag, vul dan de juiste olie bij. Start de motor opnieuw. Gaat het lampje binnen een paar seconden uit, dan was te weinig olie de oorzaak. Rij op je gemak naar een werkplaats om te laten controleren waar de olie is gebleven — een lek, een versleten keerring of een hoog verbruik.

Blijft het lampje branden na bijvullen, of staat het peil eigenlijk nog op normaal? Dan is er een dieper probleem: de oliepomp, een verstopt kanaal of een defecte sensor. Niet meer rijden. Bel de Wegenwacht of pechhulp en laat de auto ophalen. Doorrijden om "het zelf wel te redden" is de klassieke manier om een reparatie van tweehonderd euro te veranderen in een schadepost van vijfduizend.

De hitte doet er dit jaar nog een schepje bovenop

Autohulpdiensten waarschuwen al weken dat de hoge temperaturen meer motorproblemen veroorzaken. Bij warme motoren wordt de olie dunner, en marginale drukproblemen die anders onopgemerkt zouden blijven, gaan dan opeens rood knipperen. Wie op vakantieroute door Frankrijk of Zuid-Europa rijdt en het lampje ziet oplichten, doet er goed aan direct de eerstvolgende parkeerplaats te zoeken — niet de eerstvolgende garage.

De vuistregel voor het dashboard blijft eenvoudig: rood is stoppen, oranje is laten controleren, groen of blauw is informatie. Maar binnen die rode categorie is het oliedruklampje het lampje dat écht geen uitstel verdraagt. Het is klein, het is onopvallend, en het kan de auto in vijf minuten slopen.