ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoekers: boeren en tuinders zien inkomen dit jaar stijgen

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 15:00
anp151225148 1
DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders in Nederland hebben dit jaar meer verdiend met hun producten. Het gemiddelde jaarinkomen van boeren en tuinders komt in 2025 uit op 129.000 euro, meldt Wageningen University & Research (WUR) in de jaarlijkse inkomensraming. Dat is 11.000 euro meer dan vorig jaar.
Agrarisch bedrijfseconoom Harold van der Meulen noemt 2025 "een bewogen jaar" voor de land- en tuinbouwsectoren. Zo kampt de pluimveesector volgens hem met de vogelgriep en hebben varkenshouders last van een hoge importheffing voor varkensvlees in China, waardoor de prijzen flink zijn gedaald. De glastuinbouw ondervindt hinder van de gestegen energieprijzen en productiekosten. Desondanks blijft aanhoudende beleidsonzekerheid volgens hem de grootste "uitdaging" voor ondernemers.
De onderzoekers benadrukken wel dat de verschillen tussen bedrijven en sectoren groot zijn. De vogelgriep is voor sommige pluimveehouders een "ramp", maar anderen profiteren er juist van. Zo zijn de eierprijzen gemiddeld met 20 procent gestegen door de schaarste.
Kosten toegenomen
Varkenshouders zien hun inkomen dalen van 259.000 euro in 2024 naar 171.000 euro nu, onder meer doordat hun exportpositie is verslechterd. Het inkomen van akkerbouwers daalt naar 60.000 euro vanwege lagere prijzen. De hogere melk- en veeprijzen waren gunstig voor melkveehouders. Hun opbrengsten stijgen hierdoor naar 120.000 euro en die van biologische melkveehouders naar 90.000 euro.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt maandag dat het totaalinkomen van de landbouw in 2025 is gedaald naar 11,1 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2024 en de eerste daling sinds 2021. De kosten zijn volgens het CBS meer toegenomen dan de productiewaarde.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading