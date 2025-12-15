Onderzoekers: boeren en tuinders zien inkomen dit jaar stijgen

DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders in Nederland hebben dit jaar meer verdiend met hun producten. Het gemiddelde jaarinkomen van boeren en tuinders komt in 2025 uit op 129.000 euro, meldt Wageningen University & Research (WUR) in de jaarlijkse inkomensraming. Dat is 11.000 euro meer dan vorig jaar.

Agrarisch bedrijfseconoom Harold van der Meulen noemt 2025 "een bewogen jaar" voor de land- en tuinbouwsectoren. Zo kampt de pluimveesector volgens hem met de vogelgriep en hebben varkenshouders last van een hoge importheffing voor varkensvlees in China, waardoor de prijzen flink zijn gedaald. De glastuinbouw ondervindt hinder van de gestegen energieprijzen en productiekosten. Desondanks blijft aanhoudende beleidsonzekerheid volgens hem de grootste "uitdaging" voor ondernemers.

De onderzoekers benadrukken wel dat de verschillen tussen bedrijven en sectoren groot zijn. De vogelgriep is voor sommige pluimveehouders een "ramp", maar anderen profiteren er juist van. Zo zijn de eierprijzen gemiddeld met 20 procent gestegen door de schaarste.

Kosten toegenomen

Varkenshouders zien hun inkomen dalen van 259.000 euro in 2024 naar 171.000 euro nu, onder meer doordat hun exportpositie is verslechterd. Het inkomen van akkerbouwers daalt naar 60.000 euro vanwege lagere prijzen. De hogere melk- en veeprijzen waren gunstig voor melkveehouders. Hun opbrengsten stijgen hierdoor naar 120.000 euro en die van biologische melkveehouders naar 90.000 euro.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt maandag dat het totaalinkomen van de landbouw in 2025 is gedaald naar 11,1 miljard euro. Dat is 0,5 procent minder dan in 2024 en de eerste daling sinds 2021. De kosten zijn volgens het CBS meer toegenomen dan de productiewaarde.