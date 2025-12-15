Duitsland en Oekraïne gaan nauwer samenwerken op defensiegebied

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland en Oekraïne gaan intensiever samenwerken op het gebied van defensie, zo staat in een tienpuntenplan dat Berlijn maandag presenteerde tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

"Een sterke Oekraïense defensie-industrie is cruciaal voor de verdediging tegen Ruslands agressieoorlog en is een belangrijk onderdeel van veiligheidsgaranties om toekomstige Russische agressie af te schrikken", zo staat in het document.

Er moet meer samenwerking komen tussen de defensie-industrieën van beide landen. Volgens het plan zullen de defensieministers van beide landen regelmatig overleg voeren en krijgt de Oekraïense defensie-industrie een eigen vertegenwoordigingskantoor in Berlijn. De landen spreken verder af anticorruptiemaatregelen te nemen.

Ook wordt er gekeken naar gezamenlijke aankopen van in Oekraïne geproduceerd defensiematerieel om het NAVO-luchtruim te beschermen. Het gaat dan vooral om interceptiedrones.