Oppositie Curaçao wil dat premier luchtruim beschermt

WILLEMSTAD (ANP) - De oppositie in Curaçao wil dat premier Gilmar 'Pik' Pisas optreedt om het luchtruim boven het land te beschermen. Parlementariër Giselle Mc William, leider van de oppositiepartij MAN-PIN, vindt dat Pisas de Verenigde Staten en Venezuela moet dwingen "om ons luchtruim en grondgebied te respecteren".

Een passagierstoestel van de Amerikaanse maatschappij JetBlue moest vrijdag boven Curaçao uitwijken voor een Amerikaans militair vliegtuig. De NOS meldde maandag dat er een tweede bijna-botsing was met een civiel zakenvliegtuig.

Mc William noemt de incidenten een aantasting van de soevereiniteit van het land. Ze betreurt het dat Curaçao "niets meer te zeggen" heeft over wat er op het eigen grondgebied gebeurt.

Curaçao ligt heel dicht bij Venezuela, waar de Amerikanen bezig zijn met een grote militaire opbouw, gericht tegen het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.