ONE-Dyas mag per direct beginnen met gasboringen bij Borkum

BORKUM (ANP/DPA) - Het Nederlandse energiebedrijf ONE-Dyas heeft toestemming gekregen om direct te beginnen met het boren naar gas nabij het Duitse Noordzee-eiland Borkum. Dat heeft de bevoegde autoriteit in de Duitse deelstaat Nedersaksen maandag bekendgemaakt.

De Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) tekende eerder bezwaar aan tegen de boringen, wat leidde tot vertraging. ONE-Dyas begon in maart al met een eerste testfase van de boringen in het Nederlandse deel van het gebied.

De deelstaatautoriteit van Nedersaksen noemde verschillende redenen voor het verlenen van de vergunning, waaronder "het zwaarwegende publieke belang bij een veilige energievoorziening."

Op Borkum bestaan zorgen dat het project de ecologie van het eiland en het nationale park kan aantasten. Dit park is onderdeel van de Waddenzee, een UNESCO-werelderfgoedgebied langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland.