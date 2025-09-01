Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

Drie van de belangrijkste landen ter wereld zijn in Tianjin om een front te vormen tegen de VS, tegen Trump en vermoedelijk ook tegen ons.
In Tianjin vindt op zondag en maandag de bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) plaats. In de SCO komen buurlanden van China
bijeen die gemeenschappelijke veiligheidsbelangen hebben. Daarnaast zijn er staatshoofden en regeringsleiders uit Centraal-, Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, dus veel landen van het zogenaamde Globale Zuiden. Een andere overeenkomst tussen deze landen is dat ze zich niet willen onderwerpen aan het politieke gedrag van de Amerikaanse president Donald Trump
.
Sinds afgelopen woensdag wordt India door de VS geconfronteerd met 50 procent strafheffingen
, naast Brazilië de hoogste ter wereld. Tegen China zijn strafheffingen van 30 procent opgelegd. Waarom? Nou ja, waarom niet? De tarieven volgen tenslotte geen duidelijke logica. Maar Donald Trump
heeft hiermee wel één ding bereikt: dat Modi weer naar China reist. En dat India (een zeer snel groeiende maccht met meer dan 1 miljard mensen) zich aansluit bij de AS van Xi en Poetin.
In de afgelopen zeven jaar waren de betrekkingen tussen de twee meest bevolkte landen ter wereld gestaag verslechterd. Maar Trump maakt vijanden tot vrienden, schrijft David Pfeiffer in de SZ.
Een eerste toenadering vond plaats tijdens de BRICS-bijeenkomst vorig jaar in Rusland
. Nu wilden de staatshoofden in het kader van de SCO bespreken hoe de handels- en investeringsbetrekkingen verder kunnen worden uitgebreid. Beide weg van de VS, weg van Trump en meer naar elkaar toe.
Voordat hij naar Tianjin reisde, had Narendra Modi zaterdag nog met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky
gebeld. Modi zegde zijn steun toe voor een vreedzame oplossing van de crisis in Oekraïne. Hoe die er precies uit zou kunnen zien, bleef onduidelijk. Zelensky zei in zijn videotoespraak 's avonds dat Modi de eis van Oekraïne voor een staakt-het-vuren in de oorlog met Rusland steunt. “Het is belangrijk dat de Indiase premier de noodzaak van een staakt-het-vuren ondersteunt. Dit zou een duidelijk signaal zijn voor de bereidheid van Rusland tot diplomatie. We verwachten dat dit tijdens de bijeenkomst in China gehoor zal vinden.” Vermoedelijk kunnen Modi en Xi meer druk uitoefenen op Poetin dan Donald Trump.