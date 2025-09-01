Azie bouwt onder leiding van Xi alliantie tegen Donald Trump

Drie van de belangrijkste landen ter wereld zijn in Tianjin om een front te vormen tegen de VS, tegen Trump en vermoedelijk ook tegen ons.

In Tianjin vindt op zondag en maandag de bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO) plaats. In de SCO komen buurlanden van China bijeen die gemeenschappelijke veiligheidsbelangen hebben. Daarnaast zijn er staatshoofden en regeringsleiders uit Centraal-, Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, dus veel landen van het zogenaamde Globale Zuiden. Een andere overeenkomst tussen deze landen is dat ze zich niet willen onderwerpen aan het politieke gedrag van de Amerikaanse president Donald Trump

In de afgelopen zeven jaar waren de betrekkingen tussen de twee meest bevolkte landen ter wereld gestaag verslechterd. Maar Trump maakt vijanden tot vrienden, schrijft David Pfeiffer in de SZ.

Een eerste toenadering vond plaats tijdens de BRICS-bijeenkomst vorig jaar in Rusland . Nu wilden de staatshoofden in het kader van de SCO bespreken hoe de handels- en investeringsbetrekkingen verder kunnen worden uitgebreid. Beide weg van de VS, weg van Trump en meer naar elkaar toe.