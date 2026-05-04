Onlineverkoper eBay stijgt op Wall Street na overnamebod GameStop

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 15:44
NEW YORK (ANP) - eBay behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de beurzen in New York. De Amerikaanse videogameketen GameStop heeft een bod uitgebracht op de onlinemarktplaats van bijna 56 miljard dollar (bijna 48 miljard euro). Het veel kleinere GameStop wil van eBay een concurrent maken voor webwinkelconcern Amazon. eBay heeft het ongevraagde overnamebod van GameStop inmiddels bevestigd.
Het aandeel eBay steeg 4,7 procent. Het bod vertegenwoordigt een premie van ongeveer 20 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. GameStop daalde ongeveer 5 procent. Topman Ryan Cohen van GameStop zei tegen zakenkrant The Wall Street Journal dat hij niet zal aarzelen om aandeelhouders van eBay rechtstreeks te benaderen met een vijandig bod als het management van eBay zijn bod afwijst.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na de sterke opmars in april. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 49.335 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,1 procent tot 7220 punten.
