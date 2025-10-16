ECONOMIE
Onzekerheid over impact reorganisatie Nestlé voor Nederlandse tak

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 13:22
AMSTELVEEN (ANP) - Het is nog onduidelijk wat de wereldwijde reorganisatie bij het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé betekent voor de Nederlandse activiteiten, laat een woordvoerster van Nestlé Nederland weten. 's Werelds grootste voedingsbedrijf gaat de komende twee jaar wereldwijd ongeveer 16.000 banen schrappen om kosten te besparen. In Nederland heeft het concern ongeveer 1200 mensen in dienst.
De reorganisatie treft "alle markten", aldus de zegsvrouw van de Nederlandse tak, die verder geen details over de plannen zegt te kunnen geven. "Ik heb niets toe te voegen, het nieuws is net bekend."
Het hoofdkantoor van Nestlé Nederland zit in Amstelveen, evenals het hoofdkantoor van de Nederlandse dochteronderneming Nespresso Nederland. In Nunspeet heeft Nestlé een fabriek waar onder andere gespecialiseerde babyvoeding wordt gemaakt.
