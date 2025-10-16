Kremlin besluit snel over gevechtspauze rond Zaporizja-centrale

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin overweegt een gevechtspauze rond Zaporizja om reparatiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de kerncentrale bij die bezette Oekraïense stad. Dat zegt het hoofd van Ruslands grootste energieproducent Rosatom. Over het al dan niet inlassen van een gevechtspauze wordt mogelijk morgen al besloten, aldus Aleksej Lichatsjov.

De centrale bij Zaporizja is de grootste van Europa en werd al kort na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 ingenomen. In september raakte de kerncentrale, die niet meer in bedrijf is, voor de tiende keer afgesloten van het stroomnet. Sindsdien is deze afhankelijk van dieselgeneratoren voor koeling. Als die uitvallen, bestaat het risico op een zogeheten meltdown, waarbij radioactieve straling kan vrijkomen.

Moskou en Kyiv hebben elkaar herhaaldelijk verweten de centrale in gevaar te brengen door deze aan te vallen. Ook wat betreft de recente schade aan de aansluiting op het stroomnet wijzen de partijen naar elkaar.