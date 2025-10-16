Waarom parkeren op een putdeksel in Duitsland je duur kan komen te staan

Parkeren in Duitse steden is al geen pretje, maar denk je een plekje te hebben gevonden, dan moet je nog steeds goed opletten waar je de auto neerzet. Want wat veel Nederlanders niet weten, is dat je in Duitsland niet op een putdeksel mag parkeren. Althans, niet langer dan 180 seconden; en anders zwaait er wat.

De regel komt uit de Straßenverkehrsordnung (StVO), de Duitse verkeerswet. Daarin staat dat een bestuurder zijn voertuig niet langer dan drie minuten boven een putdeksel mag laten stilstaan. Zodra je uitstapt of de auto onbeheerd achterlaat, geldt dat als parkeren en dan overtreed je de regel. Technische dienstverlener Tüv Nord legt uit dat kort stilstaan boven een putdeksel niet expliciet verboden is, maar langer blijven staan mag dus niet.

Veiligheid

De reden is volgens de wet simpel: veiligheid. Putdeksels geven toegang tot belangrijke nutsvoorzieningen zoals gas, water en riolering. In geval van nood moeten hulpdiensten of monteurs er direct bij kunnen. Een geparkeerde auto kan spoedwerkzaamheden vertragen of zelfs onmogelijk maken.

Ook als je op het trottoir mag parkeren, bijvoorbeeld bij een blauw bord met de letter ‘P’, geldt hetzelfde verbod. En er zijn nog meer verschillen met Nederland: in Duitsland mag je niet tegen de rijrichting in parkeren, zelfs niet in parkeervakken aan de linkerkant van de weg.

Wegslepen

De boete voor parkeren op een putdeksel is overigens naar Nederlandse maatstaven erg bescheiden. Je bent tussen de 10 en 30 euro lichter na een prent van de Duitse oom agent, afhankelijk van hoe lang je blijft staan. Maar dat bedrag kan snel oplopen als je auto wordt weggesleept en dat gebeurt regelmatig.

Kortom: wie in Duitsland parkeert, doet er goed aan niet alleen op verkeersborden te letten, maar ook oog te houden wat er zich afspeelt op de grond. Een putdeksel kan je vakantiedag flink verpesten.