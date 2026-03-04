ECONOMIE
Israël versoepelt beperkingen, mensen mogen weer naar hun werk

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 22:49
TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël versoepelt donderdag de beperkingen voor Israëlische burgers, meldt de krijgsmacht van het land. Zo zijn grotere openbare bijeenkomsten tot maximaal vijftig personen weer toegestaan en kunnen mensen weer naar hun werk, mits dat in de buurt is van een schuilkelder.
De beperkingen voor burgers golden sinds zaterdagochtend, na de bombardementen van de VS en Israël op Iran. Iran voert sindsdien vergeldingsaanvallen uit op Israël en Amerikaanse bases en andere doelen in het Midden-Oosten.
Volgens Israël is het aantal raketten dat Iran op het land afvuurt afgenomen. Dat zou komen door de Israëlische aanvallen op raketlanceerinstallaties.
Scholen en andere onderwijsinstellingen blijven gesloten. De nieuwe maatregelen gelden tot en met 7 maart.
