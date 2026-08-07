Ook brillenketen Ace & Tate geraakt door datalek partnerbedrijf

AMSTERDAM (ANP) - Ook brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner, meldt het bedrijf in een e-mail aan mogelijk getroffen klanten. Eerder deze week kregen Bol, de Bijenkorf, ING en Ajax ook al te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.

In de e-mail meldt Ace & Tate dat bestellingen, retouren en terugbetalingen tijdelijk meer tijd kunnen kosten. De brillenketen werkt met de logistieke partner, die niet bij naam wordt genoemd, voor het inpakken en verzenden van bestellingen.

Op 1 augustus kreeg de keten van de partner te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen die voor Ace & Tate worden gebruikt. De partner zou de toegang tot de systemen gelijk na het ontdekken van het incident hebben geblokkeerd.

Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke data bij het lek zijn betrokken. Als dat zo is, kan het gaan om onder meer namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.