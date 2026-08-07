ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook brillenketen Ace & Tate geraakt door datalek partnerbedrijf

Economie
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 7:38
anp070826059 1
AMSTERDAM (ANP) - Ook brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner, meldt het bedrijf in een e-mail aan mogelijk getroffen klanten. Eerder deze week kregen Bol, de Bijenkorf, ING en Ajax ook al te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
In de e-mail meldt Ace & Tate dat bestellingen, retouren en terugbetalingen tijdelijk meer tijd kunnen kosten. De brillenketen werkt met de logistieke partner, die niet bij naam wordt genoemd, voor het inpakken en verzenden van bestellingen.
Op 1 augustus kreeg de keten van de partner te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen die voor Ace & Tate worden gebruikt. De partner zou de toegang tot de systemen gelijk na het ontdekken van het incident hebben geblokkeerd.
Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke data bij het lek zijn betrokken. Als dat zo is, kan het gaan om onder meer namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.
loading

POPULAIR NIEUWS

106215366_m

Zo ziet de Nederlandse inkomensladder eruit, met bedragen

98516417_m

In deze vakantielanden is pinnen niet altijd eenvoudig of mogelijk

shutterstock_2747045881

Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

shutterstock_2481862227

Wat verdient een tandarts? En een orthodontist? Dit zijn de officiële normbedragen

ANP-555619474

Jouw Bol-gegevens staan al drie maanden op het darkweb en je hoorde het pas deze week

54829093_m

Deze simpele gewoonte maakt vrouwen direct aantrekkelijker voor mannen, psychologen leggen uit waarom

Loading