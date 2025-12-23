Wall Street opent gemengd na sterke groeicijfers economie VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gemengd geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar cijfers over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. Dat cijfer kwam nu pas naar buiten door de wekenlange shutdown van de federale overheid, waardoor publicaties van macro-economische gegevens flinke vertraging opliepen.

Volgens de overheid groeide de economie in het derde kwartaal met 4,3 procent, vooral dankzij robuuste consumentenbestedingen. Dat is de sterkste groei voor 's werelds grootste economie in twee jaar. Het cijfer was ook veel sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal was er nog een groei van 3,8 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,1 procent lager op 48.326 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 6882 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 23.455 punten. Op woensdag wordt slechts een halve dag gehandeld in New York in aanloop naar kerstavond.

Farmaceut Eli Lilly steeg 0,9 procent, ondanks dat de Deense concurrent Novo Nordisk toestemming kreeg van geneesmiddelenautoriteit FDA om een pilversie van zijn afslankinjectiemiddel Wegovy op de Amerikaanse markt te brengen. Dat zou in januari moeten gebeuren. Novo Nordisk heeft daarmee een voorsprong op Eli Lilly dat ook aan een pil werkt van zijn obesitasmiddel Zepbound. Die zou in maart in de VS moeten verschijnen.

Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, klom 0,1 procent. De aandeelhouders hebben ingestemd met de overname van EA ter waarde van 55 miljard dollar door een groep investeerders, waaronder het Saudische staatsfonds PIF. EA verdwijnt door de overname van de beurs.

Oorlogsschepenbouwer Huntington Ingalls ging 1,1 procent vooruit. President Donald Trump heeft gezegd dat de VS nieuwe slagschepen gaan bouwen van de Trump-klasse, die de grootste, snelste en krachtigste ooit moeten worden.