Justitie houdt vast aan uitsluiting Le Pen bij verkiezingen

PARIJS (ANP/AFP) - Bij het proces in Frankrijk tegen de uiterst rechtse politicus Marine Le Pen is ook in hoger beroep geëist dat ze vijf jaar geen openbaar ambt mag bekleden. Dat betekent onder meer dat ze zich niet kandidaat kan stellen voor verkiezingen. Le Pen wil meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.

Le Pen werd vorig jaar voor gesjoemel met Europees geld veroordeeld tot vier jaar cel, een geldboete en onmiddellijk verlies van haar verkiesbaarheid gedurende vijf jaar. Volgens Le Pen hebben haar partij, het Rassemblement National, en voorganger Front National nooit geld voor medewerkers van het Europees Parlement (EP) misbruikt voor andere doeleinden. Maar de rechters in het eerdere proces vonden het bewezen dat jarenlang geld voor het EP naar Franse partijmedewerkers werd gesluisd.

Le Pen bereikte twee keer de tweede, beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ze staat hoog in opiniepeilingen.