Burgemeester Overasselt wil dat kabinet criminaliteit aanpakt

MALDEN (ANP) - Burgemeester Joerie Minses van de Gelderse gemeente Heumen heeft het kabinet opgeroepen om zware criminaliteit aan te pakken. Dat deed hij aan het begin van de eerste gemeenteraadsvergadering sinds het massale geweld in Overasselt, dat onder gemeente Heumen valt. Ook is tijdens de vergadering kort stilgestaan bij de dood van de beveiliger.

Volgens Minses is er in Overasselt "een vorm van extreem geweld aan de oppervlakte gekomen en zichtbaar geworden". De burgemeester stelt dat dit geen probleem van alleen de gemeente is. "Het gaat om een nationaal probleem." Hij riep de landelijke overheid op "alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om deze ontwrichtende criminaliteit een halt toe te roepen".

In de vroege ochtend van 1 september trok in Overasselt een groep gewapende mannen richting het huis van drugscrimineel Jan G. De 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen werd bij de woning doodgeschoten. Twee agenten die als eerste ter plaatse kwamen, raakten zwaargewond.