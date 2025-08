Ook vraag naar tweedehands Tesla's flink afgenomen

AMSTERDAM (ANP) - De vraag naar tweedehands Tesla's is de afgelopen maanden duidelijk afgenomen. De verkopen van nieuwe wagens van het Amerikaanse merk waren eerder al flink gekelderd. "Ook op de occasionmarkt lijken consumenten niet meer warm te lopen voor de elektrische auto's van Elon Musk", stelt occasionplatform AutoTrack op basis van eigen cijfers.

Deskundige Tim Roks ziet sinds februari veel minder zoekopdrachten naar Tesla-wagens op het platform. "In de periode van oktober 2024 tot en met januari dit jaar was er veel media-aandacht voor Musk en Tesla, waardoor op AutoTrack het aantal zoekopdrachten naar het elektrische automerk en het instapmodel - Model 3 - meer dan verdubbelde. Inmiddels is het beeld compleet omgedraaid", zegt hij. "De zoekvraag naar Tesla en Model 3 ligt respectievelijk 65 procent en 72 procent lager dan eerst."

Ook in cijfers van autobrancheclub BOVAG is een afname te zien. In juli werden ruim 1300 gebruikte Tesla's verkocht, tegen bijna 2300 in januari.