AP vraagt kabinet bezwaar te maken tegen registratie-eisen Israël

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vraagt het kabinet om formeel protest aan te tekenen tegen nieuwe registratie-eisen die Israël heeft opgelegd aan hulporganisaties. De registratieplicht brengt organisaties in een onmogelijke positie, aldus de AP: voldoen ze eraan, dan schenden ze waarschijnlijk privacyrechten van medewerkers en hun gezin. Voldoen ze niet, dan mogen ze na 9 september geen hulp meer bieden in de Gazastrook.

Hulporganisaties moeten onder meer cv's van werknemers, paspoortkopieën, verklaringen omtrent het gedrag en de namen van hun kinderen aanleveren. De Israëlische overheid gebruikt die gegevens voor screening en profilering, verwacht de AP.

"Alle uitingen over hoogwaardigheidsbekleders of bepaalde kritiek op de staat Israël, gepubliceerde foto's, onlineoproepen, memes of standpunten uit het verleden kunnen gematcht worden met de voor registratie verkregen informatie", staat in het bericht. Het delen van de gegevens kan voor hulpverleners "serieuze veiligheidsrisico's" opleveren.

Europese Commissie

De AP vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken ook de kwestie bij de Europese Commissie aan te kaarten. Daarnaast neemt ze contact op met haar Israëlische tegenhanger en gaat ze in gesprek met andere Europese privacywaakhonden.

In mei verzetten tientallen internationale hulporganisaties zich al tegen de registratieregels. Onder meer Oxfam, War Child en Save the Children wezen erop dat Israël de regels kan gebruiken om organisaties te weren die kritiek hebben op het land. "Deze maatregelen ondermijnen niet alleen de hulpverlening in de bezette Palestijnse gebieden, maar scheppen ook een gevaarlijk precedent voor humanitaire operaties wereldwijd."

Donderdag onderbreekt de Tweede Kamer het zomerreces voor een commissiedebat over de hongersnood in de door Israël afgesloten Gazastrook.