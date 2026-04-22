ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oorlog in Iran drijft kosten van condooms op

Economie
door Redactie
woensdag, 22 april 2026 om 6:07
bijgewerkt om woensdag, 22 april 2026 om 6:23
- De economische schokgolven van de oorlog tegen Iran hebben nu ook de condoommarkt bereikt. Karex, dat wereldwijd een op de vijf condooms produceert, bereidt zich voor op een prijsverhoging van 30 procent. Het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten destabiliseert de toeleveringsketens en drijft de kosten op, zo verklaarde Karex-baas Goh Miah Kiat tegen Bloomberg News.
Het Maleisische bedrijf produceert jaarlijks zo'n 5 miljard condooms voor merken als Durex, maar ook voor zijn eigen labels, waaronder ONE Condoms en Carex.
Karex is afhankelijk van een reeks materialen die gerelateerd zijn aan de petrochemie, zoals ammoniak voor het conserveren van latex, ethanol voor verpakkingen en drukwerk, en siliconenolie om elk condoom van glijmiddel te voorzien. Sinds het begin van de oorlog is de prijs van siliconenolie met ongeveer 30 procent gestegen en zijn de prijzen voor nitrillatex verdubbeld.
De prijsverhoging voor condooms zal in de komende maanden worden doorgevoerd, aldus Goh.
loading

Loading