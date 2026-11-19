Werknemers van de jonge Nederlandse wapenfabrikant Destinus, een lieveling van Defensie, doen mee in de oorlog in Oekraïne , blijkt uit onderzoek van NRC. De werknemers hebben maandenlang, dag en nacht op Russische Shahed-drones gejaagd in Oekraïne. Ook hielp het bedrijf Oekraïense militairen bij het afschieten van aanvalsdrones op Rusland.

Nederland heeft orders van honderden miljoenen euro's bij Destinus geplaatst, het regelde ook de exportpapieren voor de drones waarmee op de Shaheds werd gejaagd. De drones functioneerden niet goed en stortten regelmatig neer.

Deskundigen in het oorlogsrecht zien de handelingen als 'rechtstreekse deelname aan vijandelijkheden' en stellen dat dit gevaarlijk kan zijn voor Oekraïense burgers en Nederland. Ook zou het bedrijf Nederland zo de oorlog in kunnen rommelen.