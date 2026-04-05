OPEC+ bezorgd over kostbare aanvallen op energiefaciliteiten

Economie
door anp
zondag, 05 april 2026 om 15:25
WENEN (ANP/RTR) - Oliekartel OPEC+ is bezorgd over de kostbare aanvallen op energiefaciliteiten in het Midden-Oosten en de vrijwel volledige blokkade van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart door Iran. Dat staat in een verklaring van de OPEC+ die is ingezien door persbureau Reuters. De OPEC+ vergadert zondag over de productie.
Volgens die voorlopige verklaring kost het repareren van olie- en gasfaciliteiten tot volledige productiecapaciteit veel tijd en geld, waardoor de beschikbaarheid van brandstoffen wordt geraakt. Ook is het volgens de OPEC+ van groot belang dat maritieme routes worden gewaarborgd om de energiestromen ongehinderd door te laten gaan.
Iran heeft energie-infrastructuur in de Golfregio aangevallen als vergelding voor de Amerikaans-Israëlische aanvallen op het land, waaronder ook op Iraanse energiefaciliteiten. President Donald Trump dreigt met nog meer aanvallen op Iraanse energiedoelwitten als de Straat van Hormuz niet wordt heropend.
87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

